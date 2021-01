Liga, Alaves-Siviglia 1-2: Suso regala i tre punti ai suoi, andalusi quarti. La classifica

Il Siviglia supera 2-1 in trasferta l’Alaves.

La compagine andalusa nel corso della 19a giornata di Liga hanno avuto la meglio dei baschi, vittoria importante per gli uomini di Lopetegui che raggiungono la quarta posizione in classifica. Apre la gara una rete al 3′ En Nesyri, il pari dei padroni di casa porta la firma di Mendez; la rete del definitivo 1-2 la mette a segno Suso al 31′. L’Alaves proprio al 90′ avrebbe l’opportunità per pareggiare la gara, ma Joselu non riesce a trasformare un calcio di rigore.