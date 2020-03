Liga, Real Madrid-Barcellona: le formazioni ufficiali di un Clásico che vale un campionato

Tutto pronto per il match più affascinante di tutta Europa.

Sul campo del Santiago Bernabeu tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra il Real Madrid e il Barcellona, che si affronteranno in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A: una gara fondamentale per le sorti della lotta scudetto dal momento che i due club, rispettivamente al secondo e al primo posto in classifica, sono distanziati soltanto da un punto.

Real Madrid-Barcellona, CR7 sfrutta il rinvio di Juventus-Inter: Cristiano al Bernabeu per il Clásico

Di seguito le scelte ufficiali di Zinedine Zidane e Quique Setién per il Clásico:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius.

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Griezmann, Messi.