Real Madrid-Barcellona, CR7 sfrutta il rinvio di Juventus-Inter: Cristiano al Bernabeu per il Clásico

Cristiano Ronaldo sfrutta il blocco della Serie A.

A causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus, cinque partite di campionato sono state rinviate nel mese di maggio, ed è dunque saltata la possibilità di giocare a porte chiuse il big match tra la Juventus e l’Inter: una decisione che ha fatto molto discutere, visto che la gara sarebbe stata fondamentale per la lotta scudetto, che attualmente vede in vantaggio la Lazio prima in classifica dopo la vittoria contro il Bologna.

Juventus-Inter rinviata, furia Marotta: “Così la Serie A è falsata!”. La dura replica della Lega…

Non tutti però sembrano aver preso negativamente il rinvio del derby d’Italia, come CR7, che si è recato al Santiago Bernabeu per assistere alla sfida tra il Real Madrid e il Barcellona. Un Clásico che sarà fondamentale per le sorti della Liga, considerando che i blaugrana, primi in classifica attualmente, hanno soltanto un punto di vantaggio rispetto ai blancos. Zinedine Zidane e i suoi uomini daranno dunque sicuramente il massimo per battere i loro avversari storici e salire al primo posto in classifica.

Real Madrid-Barcellona, Suarez: “Una vittoria spiazzerebbe i blancos. Infortunio? Ecco quando tornerò”

Stando a quanto riportato da Marca, il fuoriclasse portoghese è già arrivato al Bernabeu, e assisterà al match da un box privato lontano dagli occhi dei tantissimi tifosi presenti allo stadio. Una serata molto speciale per Cristiano Ronaldo, che sosterrà la squadra con cui ha vinto tutto negli ultimi anni, prima di trasferirsi alla Juventus: con la maglia del Real Madrid CR7 ha conquistato tre volte consecutive la Champions League e quattro Palloni d’oro, diventando così uno dei giocatori più forti e vincenti nella storia del calcio. Chissà se la presenza di un ex così importante sarà di sostegno per i blancos, che hanno bisogno di vincere per continuare a sperare nella vittoria del campionato.