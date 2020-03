Liga, paura per Martín Ortega: positivo al Coronavirus il dg del Leganes. Il comunicato

Il Coronavirus colpisce anche la Liga.

Dopo i primi casi in Serie A, con Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini risultati positivi ai tamponi effettuati dallo staff sanitario di Juventus e Sampdoria, e in Premier League, con il tecnico dell’Arsenal Arteta e l’attaccante del Chelsea Hudson-Odoi -, il Covid-19 irrompe anche nella massima serie calcistica spagnola.

Il direttore generale del Leganes, Martín Ortega, è risultato positivo al tampone effettuato dal personale sanitario. La prima squadra e lo staff tecnico non hanno avuto contatti diretti con il dg – che essendo in buone condizioni questa mattina verrà dimesso dall’ospedale per eseguire l’isolamento appropriato -, ciò nonostante gli allenamenti sono stati immediatamente sospesi. A dare la comunicazione è stato lo stesso club con una nota ufficiale sul proprio proprio sito di riferimento.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Nella serata di ieri, il club ha ricevuto l’informazione che il direttore generale Martín Ortega fosse positivo al test del Coronavirus. Per questo motivo, le persone che hanno avuto un contatto diretto con lui hanno aumentato le loro misure di controllo e sono state messe in quarantena. La prima squadra e lo staff tecnico non avuto contatti diretti con Martín, ma le attività comuni sono state comunque sospese e la prima squadra non si allenerà fino a quando non avrà la conferma che nessun giocatore o membro dello staff è infetto”, si legge.