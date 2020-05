Liga, il presidente Tebas: “In allenamento contagio impossibile. Vogliamo giocare tutti i giorni”

La proposta di Javier Tebas.

Questa settimana è finalmente ricominciata la Bundesliga, che ha visto tra le gare anche il big match tra il Borussia Dortmund e lo Schalke 04, terminato 4 a 0 in favore dei gialloneri. Anche le altre Federazioni, come la Serie A, la Premier League e la Liga stanno continuando a conversare con i propri Governi per comprendere se e come far ripartire i campionati al fine di portare a termine la stagione attuale senza eccessive conseguenze.

A parlare della possibile ripartenza della Liga è intervenuto il presidente Javier Tebas, che durante un’intervista ai microfoni di Movistar TV ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“È molto importante che tutti i giocatori abbiano le stesse possibilità di raggiungere il punto di partenza della competizione allo stesso livello, è bello che abbiamo ricevuto il via libera dal governo per gli allenamenti. Abbiamo dovuto capirlo, abbiamo vissuto in circostanze che non avevamo mai sperimentato prima. Ognuno ha una testa diversa. È la vittoria di tutti. Settimana importante per vedere se il virus è più controllato? Penso che sia più importante quando le comunità saranno più autonome perché ci sono più possibilità di avere contatti con più persone e quindi più rischi. In allenamento, il contagio con così tante misure di sicurezza è praticamente impossibile. Spero che si possa giocare tutti i giorni e anche di lunedì. Non dovremmo avere problemi negli undici giorni che ci rimangono per giocare il lunedì poiché le partite saranno a porte chiuse. Faccio appello alla sensibilità della Federazione perché per LaLiga è molto importante che tutti i nostri operatori nazionali e internazionali e tutti gli appassionati di calcio spagnoli sparsi nel mondo possano dare loro il massimo numero di giorni e di partite di calcio“.