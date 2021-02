Liga, Cadice-Athletic Bilbao 0-4: I baschi giocano una partita perfetta con Berenguer sugli scudi. La classifica aggiornata

L’Athletic Bilbao gioca una partita sensazionale battendo per 4-0 il Cadice.

I padroni di casa non entrano praticamente mai in partita, con gli ospiti che partono subito fortissimo e dopo 15 minuti si trovano già 2-0 grazie alle reti di Berenguer e Unai Lopez. Alla mezzora del primo tempo è ancora Berenguer a siglare la terza rete su un assist di Iker Muniain. A calare il poker ci penserà Inaki Williams, che in avvio di ripresa troverà la via del gol dopo un assist di Nunez. Con questo successo il Bilbao si issa al decimo posto in classifica, mentre il Cadice si vede pericolosamente avvicinare alle zone calde della classifica.

Di seguito la classifica aggiornata.