Liga, Villareal-Betis 1-2: i gol di Fekir ed Emerson affondano il “sottomarino giallo”. La classifica aggiornata

Termina 1-2 la sfida dell’“Estadio de la Ceramica”, tra Villareal e Betis.

Con il successo di questa sera, la squadra di Siviglia si porta a -3 dal Villareal e dalla zona Europa. In vantaggio proprio allo scadere della prima frazione di gioco, il Betis va negli spogliatoi con il momentaneo 0-1 dopo il gol messo a segno da Fekir, su azione personale in area di rigore avversaria. A soli sei minuti dal fischio d’inizio della ripresa, arriva il raddoppio degli ospiti con la rete dell’esterno destro di difesa, Emerson che al 52′ segna lo 0-2 per i lusitani, impattando di testa un cross perfetto. La reazione dei padroni di casa arriva al 65′ con la rete del 1-2, realizzata da Moreno su calcio rigore per fallo di mano di Emerson in area di rigore. Il match vede sempre il Betis più vivace, ma la formazione ospite non riesce a mettere il sigillo al risultato, sciupando un’occasione ghiotta all’81’. AL 95′, dopo il triplice fischio dell’arbitro internazionale Jesus Gil Manzano, il match termina con il risultato di 1-2 per il Betis che vede più vicina la zona europea.

Di seguito la classifica aggiornata