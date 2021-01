Liga, Barcellona-Atletico Bilbao 2-1: Messi e Griezmann regalano i tre punti a Koeman. La classifica aggiornata

Il Barcellona vince al ‘Camp Nou‘ per due a uno contro l’Atletico Bilbao.

La ventunesima giornata di Liga si conclude con l’importantissima vittoria blaugrana che permette alla formazione di Ronald Koeman di raggiungere in classifica il Real Madrid di Zinédine Zidane. La partita è stata sbloccata dal solito Lionel Messi che, al ventesimo minuto, pennella una punizione sotto l’incrocio come fosse un pittore. Il match viene temporaneamente ripreso dalla compagine guidata da Marcelino a causa di uno sfortunato autogol di Jordi Alba che batte l’incolpevole Ter Stegen. Nel finale di gara poi è Antoine Griezmann a decidere la partita con un tapin vincente decisivo per il prosieguo della stagione del Barcellona. Adesso la distanza dall’Atletico Madrid del ‘Cholo‘ Simeone è di dieci lunghezze, pertanto servirà un’impresa a Messi e compagni per tornare prepotentemente in lotta per il titolo che, chiaramente, passa da ogni match ormai decisivo.

