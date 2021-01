Rayo Vallecano-Barcellona, Messi e De Jong regalano i quarti di Coppa del Re a Koeman: Jordi Alba in stato di grazia

Soffre ma vince in remuntada il Barcellona di Ronald Koeman.

Coppa del Re, De Jong salva il Barcellona: sconfitto il Vallecano, Messi torna al gol. Tutti i risultati

Allo stadio ‘Teresa Rivero‘ i blaugrana hanno battuto per 1-2 il Rayo Vallecano del tecnico Andoni Iraola. Per la squadra di Madrid grandissima prova di carattere contro un Barça ancora in cerca di riscatto dopo la finale di Supercoppa di Spagna persa contro l’Atletico Bilbao. Il match era stato sbloccato inizialmente dalla squadra di casa grazie alla rete siglata da Fran Garcìa. In seguito però dominio rossoblu: Lionel Messi, dopo esser salito in cattedra, ha lasciato poco scampo all’incolpevole Stole Dimitrievski con un tapin vincente messo a segno da pochi passi dalla linea di porta. Stesso copione per il preziosissimo Frenkie de Jong che trova il gol che deciderà gli ottativi di finale di Copa del Rey.

Barcellona, Laporta a muso duro: “Serve una buona proposta del club a Messi. Dichiarazioni del PSG? Mancanza di stile”

Chi si è però maggiormente distino tra le fila di Koeman è stato Jordi Alba. Il terzino spagnolo ha giocato solamente 22 minuti ma è riuscito a fare la differenza con tante cavalcate offensive e soprattuto con l’assist servito al centrocampista olandese per il gol della vittoria blaugrana. In questo inizio di 2021, l’ex difensore del Valencia sta mostrando la sua versione migliore e nell’ultima finale di Supercoppa aveva già provato a dare il suo contributo fornendo a Griezmann il passaggio decisivo per il gol del francese. L’obiettivo del classe 89′ è sicuramente quello di portare in altro i colori sociali del Barcellona ma, come riportato da ‘Mundo Deportivo‘, è chiaro che il prossimo Europeo con la Spagna faccia molta gola ad Alba.

VIDEO Barcellona-Athletic Bilbao, rosso a Messi e blaugrana ko: esplode la festa dei baschi nella finale di Supercoppa di Spagna