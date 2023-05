Girona-Maiorca 2-1, Castellanos in gol: Europa più vicina per il club del City Group

Il Girona non si ferma più. Terza vittoria consecutiva per la formazione allenata da Miguel Ángel Sánchez Muñoz che ha nel mirino l'Europa

Alle ore 19:30, allo stadio "Montilivi", il Girona ha ospitato il Maiorca in occasione della gara valevole per la trentatreesima giornata del massimo campionato spagnolo, riuscendo ad imporsi di misura per 2-1. Terza vittoria consecutiva per il club targato City Football Group che vede, adesso, nel mirino la zona Europa del massimo campionato spagnolo.