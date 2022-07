Girona, con la promozione in Liga scatta il rinnovo automatico per due calciatori

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Tenerife nella finale di ritorno dei playoff della seconda divisione spagnola, il Girona ha conquistato la promozione ne LaLiga .

Tale salto di categoria del club appartenente alla galassia del City Football Group, il quale ha anche dato il benvenuto al Palermo su Twitter, ha fatto scattare, in virtù di una clausola, il rinnovo del contratto per un ulteriore anno a Juan Pedro Ramirez (noto come Juanpe) ed a Ivan Martin.