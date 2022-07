Palermo al City Group, dal Troyes al Girona: tutti i benvenuti ai rosanero su Twitter

In tutte le lingue, il Palermo ringrazia per il benvenuto i club del City Group

Il Palermo F.C. è entrato a far parte ufficialmente della galassia, o "famiglia" come preferisce definirla il CEO Ferran Soriano, del City Football Group. Una buona fetta delle dodici squadre controllate dalla holding ha dato il benvenuto ai rosanero tramite dei post pubblicati su Twitter. Queste le squadre che hanno salutato, ognuna tramite la propria lingua di appartenenza, il Palermo sui social con i seguenti screenshot contenenti anche la risposta del club rosanero: Manchester City (Inghilterra), Troyes (Francia), Girona (Spagna), Montevideo (Uruguay), Yokohama Marinos (Giappone), New York City (USA), Bolivar (Bolivia), Lommel (Belgio).