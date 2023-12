Girona-Alaves, le probabili formazioni: Michel senza Stuani. Real Madrid sorpassabile

Il Girona di Michel, club di proprietà del City Football Group, è si confermata regina del campionato spagnolo ed è volata in testa alla Liga, sorpassando il Real Madrid di Ancelotti e mettendo in fila le big del campionato come blancos, Barcellona ed Atlatico Madrid. La compagine biancorossa ha legittimato ulteriormente la sua dimensione di assoluto prestigio, calando un'esaltante poker a domicilio all'Estadio Olimpico di Barcellona proprio al cospetto della più quotata formazione guidata da Xavi. Essendo questo un posticipo, il Real Madrid è tornato momentaneamente in testa sorpassando di un solo punto il Girona, pronto però a riprendersi la vetta dopo aver lasciato ai blancos il primato per qualche ora. Assente di lusso per Michel che dovrà fare a meno del bomber Stuani, punto di riferimento di questa formazione in quanto a leadership, esperienza e fiuto del gol come dimostrato anche a Barcellona. Con l'uruguagio squalificato, in avanti il tridente più probabile è quello composto da Tsygankov, Dovbyk e Savinho. L'Alaves non gode sicuramente dei favori del pronostico in questo posticipo. Attualmente in tredicesima posizione, la compagine di Garcia Plaza proverà a giocarsi le proprie carte contro la potenziale prima in classifica della Liga. Solo un punto raccolto nelle ultime due uscite, con la recente sconfitta interna contro il Las Palmas per 0-1.