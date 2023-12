Getafe-Valencia, le probabili formazioni: Bordalas contro il suo passato. Ok Mayoral

La preview e le probabili formazioni dell'anticipo del sedicesimo turno di Liga tra Getafe e Valencia, entrambe a quota 19 punti in classifica.

Mediagol ⚽️

Una forte rivalità, un percorso parallelo ed un obiettivo comune. Getafe e Valencia si sfidano in questo anticipo della sedicesima giornata della Liga in programma alle 21.00 allo stadio Coliseum. Entrambe le squadre si trovano appaiate in classifica a quota 19 punti, con i tre potenziali a disposizione che potrebbero significare un passo in avanti verso il sogno europeo.

Il Getafe è tornato a perdere in campionato in casa del Las Palmas dopo oltre due mesi da imbattuto. La ferita è stata resa meno dolorosa con il passaggio del turno in Copa del Rey, con la vittoria in trasferta contro l'Atzeneta. Gara speciale per il tecnico Bordalàs, con un passato recente alla guida del Valencia con il rammarico di aver sfiorato la vittoria in finale della già menzionata coppa, perdendo ai calci di rigori contro il Betis Siviglia.

Il Valencia, esattamente come il Getafe, è reduce da una sconfitta in campionato ed una vittoria in Copa del Rey. I "pipistrelli" sono andati ad un passo dalla vittoria contro la rivelazione Girona, con il club targato City Group che ha ribaltato il risultato nei minuti finali con la doppietta di Stuani. Solo un successo in Liga, però, nelle ultime cinque uscite, ottenuta contro il Granada. Il momento di forma sembra dunque leggermente inferiore rispetto al Getafe che dunque potrebbe dare ai padroni da casa un lieve favore del pronostico.

Le probabili formazioni: — GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Gastón, Angileri; Milla, Maksimovic, Djené, Óscar; Greenwood, Mayoral. Allenatore: José Bordalás Jiménez.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Paulista, Yarek; Pepelu, Javi Guerra, Amallah; Fran Pérez, Hugo Duro, Diego López. Allenatore: Rubén Baraja Vegas.

Dove vederla — Tutte le gare del massimo campionato spagnolo sono trasmesse in Italia in esclusiva in diretta streaming sui canali di Dazn.