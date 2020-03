Emergenza Coronavirus, Lopetegui: “Momento drammatico, misure in Spagna insufficienti”

La Spagna conta contagi e decessi legati all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

L’epidemia da COVID-19, che ha avuto inizio in Cina nella provincia di Wuhan, si è estesa progressivamente anche in tutta Europa, mettendo in ginocchio inizialmente l’Italia e adesso quasi tutti i paesi del vecchio continente. La Spagna, in particolare, nelle ultime ventiquattro ore, sta registrando numeri da incubo, complici il ritardo nella messa in atto delle misure volte ad evitare assembramenti e ridurre al minimo i contatti sociali, con l’obiettivo di azzerare o quasi il rischio di ulteriori contagi.

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, intervistato ai canali ufficiali del club biancorosso, ha parlato della drammatica situazione: “Stiamo vivendo un momento storico e drammatico, dobbiamo fare una cosa semplice: restare a casa. Solo così possiamo aiutare, abbiamo questa responsabilità. La salute viene prima di tutto il resto, siamo tristi e preoccupati. Le misure adottate in Spagna non sono state sufficienti, avevamo un esempio molto chiaro come quello italiano e lo abbiamo seguito troppo tardi“.

