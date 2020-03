Emergenza Coronavirus, la Liga decreta lo stop: Real Madrid in quarantena. Il motivo…

Il CoVid-19 avanza inesorabilmente.

Soltanto ieri la notizia di ultim’ora che ha colpito il mondo della Serie A: Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus e della Nazionale di Calcio Italiana, è risultato positivo al test del tampone. L’ex Empoli, però, al momento risulta asintomatico e sembra star bene. Il club torinese ha attuato tutti i protocolli necessari in questi casi allertando le autorità competenti al censimento di tutte le persone con cui il calciatore italiano è stato di recente in contatto. Di conseguenza, molti club che militano nella massima serie nazionale hanno disposto la sospensione degli allenamenti e posto in quarantena giocatori e staff in via esclusivamente precauzionale.

Juventus, Rugani positivo al Coronavirus: la nota ufficiale del club bianconero

Ma la Serie A non è l’unica competizione a doversi fermare. Dopo i rinvii di Manchester City-Arsenal e di alcuni match in programma nel weekend del campionato olandese, la Eredivisie, a decretare lo stop è anche LaLiga spagnola. Il comitato di sorveglianza si è riunito nella Ciudad del Fùtbol – hanno partecipato i dirigenti della Federazione e i rappresentanti dei calciatori (AFE) – ed è stato raggiunto un accordo per sospendere le prossime due giornate della Liga e della Segunda Division in attesa di ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, il Real Madrid è finito in quarantena poiché un giocatore blancos di pallacanestro è risultato positivo al Coronavirus. Un evento che riguarda due discipline agonistiche: il basket e il calcio che condividono, per gli allenamenti, la medesima struttura sportiva. Tutti gli atleti, così, hanno urgentemente lasciato Valdebebas, città in cui è situato il centro degli allenamenti madrileni, la Ciudad Real Madrid.

Zinedine Zidane aveva programmato l’allenamento per le ore 11.00 di questa mattina ma è stato immediatamente annullato come riportato dal comunicato ufficiale del club di Florentino Pérez: “Il Real Madrid C. F. riferisce che un giocatore della nostra prima squadra di basket si è dimostrato essere positivo al test del COVID-19. Da allora, è stata messa in quarantena sia la prima squadra di basket che la prima squadra di calcio, dato che le due squadre condividono le strutture. Allo stesso modo, è stato deciso di chiudere le strutture della nostra città sportiva ed è anche raccomandato che tutto il personale del Real Madrid che fornisce i propri servizi nella città di Real Madrid rimanga in quarantena. Le partite che erano in programma oggi e domani, corrispondenti al basket Euroleague e al calcio LaLiga, non verranno giocate”, si legge.