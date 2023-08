Celta Vigo-Real Madrid 0-1: Bellingham non si ferma più. Ancelotti batte Benítez

Compagine ospite che inizia male il primo tempo e rischia di andare subito sotto con il gol di Larsen da calcio d'angolo, ma la VAR annulla per fallo su Kepa. Gira male per i blancos, costretti anche a rinunciare a Vinicius dopo un quarto d'ora per un problema alla coscia. Padroni di casa che quindi ne approfittano di uno spento Madrid, ma i tiri di Larsen e Cervi non trovano la via del gol. Nella ripresa - invece - quando tutto sembrava perduto, il club del patron Florentino Pérez agguanta i tre punti con il suo trascinatore al minuto 81': da corner palla dentro, sponda di Joselu per la testa del solito Jude Bellingham che insacca il suo centro stagionale! Per Rafa Benitez si mette male, un solo punto in tre partite e sconfitta contro la sua ex squadra con tanto di beffa nel finale.