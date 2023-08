Celta Vigo-Real Madrid, le probabili formazioni: Aspas contro Bellingham. Ok Vinicius

Il Celta Vigo non gode certamente dei favori del pronostico contro i blancos, con un solo punto raccolto nelle prime due giornate di campionato al seguito del pareggio contro la Real Sociedad mentre l'esordio casalingo contro l'Osasuna era stato amaro con un secco 0-2. Il tecnico Rafa Benitez ritrova il suo ex Real Madrid ma non avrà a disposizone Gabri Veiga. Il talentino spagnolo è ormai partente ma non in direzione Napoli, altra ex squadra del suo allenatore, bensì Arabia Saudita. In avanti spazio a Iago Aspas, mentre non sono disponibili Carles Perez e Goncalo Pacencia