Calciomercato Atletico Madrid, Cerezo: “Griezmann? Spero torni. Tutto sul futuro di Joao Felix”

Il presidente dell’Atletico Madrid si è così espresso ai microfoni di Sport circa l’attaccante francese attualmente alla corte di Koeman al Barcellona: “E’ un giocatore magnifico e spero che possa tornare da noi. Qualsiasi squadra sarebbe molto contenta di avere in rosa uno come Griezmann. L’arrivo di Suarez è stata una benedizione per il club. Il suo futuro? Lo vedo molto felice, davvero tanto, qui. Aria d’addio per Joao Felix? No, non c’è possibilità per lui di lasciare la squadra. Deve sicuramente adattarsi ancora ma sono fiducioso farà tante cose buone per l’Atletico Madrid”.

Parole che potrebbero sapere di ring composition. Chissà se, infatti, tra qualche stagione Antoine Griezmann non possa ritornare a giocare tra le fila dei Colchoneros dopo le cinque annate trascorse con la maglia dell’Atletico Madrid cucita addosso.

