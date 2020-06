Barcellona, Ter Stegen: “Il nuovo calcio sarà diverso, il pubblico mancherà. Futuro? Rispondo così”

La Liga è pronta a ripartire.

Dopo la Bundesliga, anche la massima serie spagnola tornerà presto in campo. Un ritorno fortemente atteso, sia dalle squadre che dai tifosi. Il prossimo 11 giugno si riaccenderà, dunque, anche la lotta al titolo tra Barcellona e Real Madrid, con gli uomini di Quique Setién attualmente a +2 sui Blancos.

L’estremo difensore blaugrana Marc-André ter Stegen, intervenuto ai microfoni di Kicker in vista della ripresa del campionato, ha parlato del suo futuro in Spagna, a breve e lungo termine: “Non è possibile che me ne vada quest’estate. Ci sono già stati i primi incontri tra il mio agente e il club. Quindi è emersa la questione del coronavirus e non era il momento di parlare del contratto. In un momento in cui molte persone sono preoccupate per la propria vita, abbiamo deciso di rimandare. Mi trovo bene a Barcellona, ​​anche perché la mia famiglia si sente bene. Fisicamente, raramente siamo stati ad un livello così alto. Il campionato? Il Real Madrid non ci regalerà nulla. Per quanto riguarda la Champions, abbiamo la possibilità di passare il turno e vogliamo approfittarne. Il ritorno in campo? Il nuovo calcio sarà ovviamente diverso. Una partita senza pubblico non è bella, ma la palla tornerà a rotolare ed è ciò che ci piace”.

