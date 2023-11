Barcellona-Porto, Xavi: “Come una finale che non possiamo fallire. Pretendiamo molto”

Il Barcellona dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano con la vetta che dista quattro punti, si appresta ad affrontare il Porto in Champions League in quello che si presume una lotta per il primo posto essendo entrambe le squadre appaiate a nove punti. Alla vigilia della sfida Xavi ha parlato. Ecco le dichiarazioni:

"Dobbiamo credere che il nostro gioco tornerà quello dello scorso anno e che i risultati arriveranno. Già domani potremmo qualificarci agli ottavi, è come una finale e non possiamo fallirla. Spero passeremo una notte magica...".

SOLO AL COMANDO -"No, perché ho la fiducia del presidente e di Deco (il direttore sportivo, ndr). Ho uno staff che crede in me ed è leale e i calciatori che ci stanno provando. Anche un anno fa c'erano cose che non andavano, ma poi è finita bene".