Barcellona-Osasuna, le formazioni ufficiali: Pedri out, Xavi con Sergi Roberto e Pena

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera a Riyad. Alle ore 20:00, all'Al-Awwal Park, il Barcellona sfiderà l'Osasuna nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna che chiuderà le Final Four. L'altra gara è andata in scena ieri sera e ha visto il Real Madrid battere l'Atletico Madrid del Cholo Simeone ai tempi supplementari per 5-3, con i Blancos che sono riusciti - dunque - a staccare il pass per la finale. Se la squadra di Xavi è la detentrice del titolo, l'Osasuna ha conquistato per la prima volta un posto nel torneo dopo essere arrivata in finale nell'ultima Copa del Rey.