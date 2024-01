Barcellona-Osasuna, probabili formazioni: Xavi con Lewandowski, Budimir dal 1′

Chi affronterà il Real Madrid in finale? La seconda semifinale della Supercoppa di Spagna è in programma alle ore 20:00.

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera a Riyad. Alle ore 20:00, all'Al-Awwal Park, il Barcellona sfiderà l'Osasuna nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna che chiuderà le Final Four. L'altra gara è andata in scena ieri sera e ha visto il Real Madrid battere l'Atletico Madrid del Cholo Simeone ai tempi supplementari per 5-3, con i Blancos che sono riusciti - dunque - a staccare il pass per la finale. Se la squadra di Xavi è la detentrice del titolo, l'Osasuna ha conquistato per la prima volta un posto nel torneo dopo essere arrivata in finale nell'ultima Copa del Rey.

Reduci dalla vittoria per 2-3 ottenuta ai danni dell'Union Deportiva Barbastro in Copa del Rey e dal successo in campionato contro il Las Palmas, i blaugrana occupano attualmente il terzo posto della classifica di Liga a quota quarantuno punti, a -7 dal Girona targato City Football Group e dallo stesso Real Madrid. Uno score frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con trentasei gol all'attivo e ventidue reti subite. L'Osasuna, invece, è riuscito a riscattare la sconfitta rimediata contro il Mallorca, battendo sia l'Almeria in campionato, sia il Castellon in Copa del Rey. Al dodicesimo posto in classifica, gli uomini di Arrasate hanno ottenuto fin qui ventidue punti, frutto di sei successi, quattro pareggi e nove ko; ventidue le reti siglate in diciannove partite, ventinove i gol incassati.

Intanto, per l'occasione, Xavi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Marc-Andre ter Stegen, Marcos Alonso ed il lungodegente Gavi. Mentre il tecnico dell'Osasuna dovrà rinunciare al solo Chimy Avila. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARCELLONA (4-3-3): Pena; Koundé/Sergi Roberto, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski. Allenatore: Xavi.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, David Garcia, Catena, Pena; Moncayola, Torro, Oroz; Ruben Garcia, Budimir, Gomez. Allenatore: Arrasate.

DOVE VEDERE BARCELLONA-OSASUNA IN TV — La sfida Barcellona-Osasuna sarà visibile in diretta ed in chiaro su "Telelombardia", che ha acquisito i diritti per la trasmissione della Final Four della Supercoppa di Spagna. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di "Cronache di Spogliatoio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.