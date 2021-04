Barcellona, Luis Enrique: “Futuro Messi? I blaugrana devono rendersi conto di una cosa”

Lionel Messi vicino alla permanenza al Barcellona.

Il campione argentino è in scadenza di contratto con i blaugrana, ma stando alle ultime voci di corridoio dovrebbe scegliere di continuare a indossare la casacca catalana. In merito a tale questione si è espresso a fondo il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell’intervista rilasciata a Tv3.

“Mi piacerebbe che restasse per il romanticismo che avrebbe il vedere Leo vestire per sempre la maglia blaugrana. Detto questo, c’è molto vittimismo intorno a questo tema. Il Barcellona tornerà a vincere, presto, anche senza di lui. Il Barça non deve aver paura del post-Messi”.