Barcellona, Lucescu difende Messi: “I blaugrana sono in crisi, la colpa non è sua. Leo parla poco e c’è un motivo, ecco quale”

Crocifiggere Messi per la situazione del Barcellona è profondamente sbagliato.

Barcellona, due giornate di squalifica a Messi per la manata in Supercoppa a Villalibre

Così Mircea Lucescu, intervenuto in merito alla debacle del Barcellona in Supercoppa Spagnola. La compagine guidata da Ronald Koeman è stata sconfitta nella finale della competizione per opera dell’Athletic Bilbao, con una brutta prestazione da parte di tutta la squadra catalana condita negativamente dall’espulsione di Lionel Messi nei minuti finali della sfida. Uno schiaffo che la Pulga ha rivolto ad un avversario in corsa e in seguito al quale dovrà scontare due giornate di squalifica. Questo il tema centrale affrontato dallo storico allenatore dello Shaktar Donetsk – intervistato in esclusiva ai microfoni di Prosport.ro -, spiegando come tutte le colpe della crisi blaugrana degli ultimi tempi non siano da addossare completamente a Messi: “Messi parla poco, è un ragazzo piuttosto riservato. È qui che iniziano i problemi. Messi è accusato di tutto quello che succede al Barcellona di male e penso che sia ora che se ne vada. Non credo sia l’uomo che distrugge o si mangia gli allenatori al Barcellona. Basta guardarlo per capire che ragazzo speciale sia. Cosa succederebbe se lavorassi con lui? Naturalmente, tutti sanno che ho sempre avuto problemi con i giocatori capricciosi “.