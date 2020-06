Barcellona, la rivelazione di Xavi: “Fui a un passo dall’Inter, Guardiola mi convinse a restare”

La rivelazione scottante di Xavi Hernandez.

L’ex centrocampista del Barcellona ha confessato un episodio accaduto ai tempi in cui indossava la maglia dei catalani, quando sulla panchina degli spagnoli sedeva Pep Guardiola. L’attuale tecnico dell’Al-Sadd, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Liga’ in onda su Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Eravamo reduci dall’Europeo vinto e tramite Begiristain venni a sapere che il club voleva cedermi. Andai a parlare con Guardiola e da lì cambiarono le mie intenzioni: non avevo più in mente nè l’Inter, nè il Bayern, nè nessun’altra squadra. Mi disse che non immaginava la squadra senza di me. Per convincermi bastò un solo minuto. Il feeling tra tecnico e calciatore è fondamentale”.