Barcellona, Koeman: “Dobbiamo puntare al titolo, il quarto posto sarebbe un fallimento. Giovani? Ecco la mia filosofia”

L’ambiente blaugrana è differente rispetto agli altri, qui o vinci o puoi andare via.

Così Ronald Koeman, tecnico del Barcellona intervenuto in merito all’attuale momento della compagine catalana. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Barça Magazine, l’allenatore olandese ha voluto chiarire molteplici aspetti riguardanti l’inizio di stagione piuttosto difficoltoso di Messi e compagni, spiegando anche le motivazioni di questo rilevante declino:“Penso che alla fine abbiamo giocato per vincere partite e per vincere titoli. Non lotteremo per il quarto posto, noi puntiamo al titolo. È la mentalità che deve permanere qui, non possiamo accontentarci di un obiettivo più oneroso. È una stagione con cambiamenti. La situazione economica del club, con molte cose legate agli stipendi dei giocatori, rispecchia un momento difficile per tutti a causa della questione Covid. Ma oggi il Barcellona è ancora una squadra che deve vincere, sapendo che abbiamo fatto dei cambiamenti, ma aspiriamo al massimo e dobbiamo pretendere il massimo. Era la mentalità e devi continuare con questa. Ciò che conta sono le prestazioni, i titoli e le cose che vinci. Se guardi alla mia carriera da allenatore, beh, in Olanda sì, ma in molti altri casi come Benfica, Valencia o Everton e Southampton in Inghilterra, non ero in squadre molto grandi che aspiravano a vincere tutto. Ora devo anche conquistare le persone e ho capito che le cose non arrivano facilmente. Non hai altra scelta che prendere decisioni, fare cambiamenti, dare fiducia e opportunità ai giovani, cercando di valorizzarli quanto possibile”.

