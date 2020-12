Liga, vincono Barcellona e Atletico: primato per Simeone, ora tocca a Zidane. Risultati e classifica aggiornata

L’Atletico Madrid resta in testa alla Liga.

La squadra guidata da Simeone continua la sua incredibile striscia positiva di risultati, battendo – grazie alle reti di Llorente ed Hermoso – per 0-2 la Real Sociedad e portandosi a 32 punti in classifica. Appena sotto il Real Madrid di Zidane, che dovrà rispondere a dovere nella sfida casalinga contro il Granada. Le Merengues distano appena di tre lunghezze dai colchoneros e potrebbero strappare un successo dal peso specifico piuttosto significativo. Anche il Barcellona non compie alcun passo falso in questo quindicesimo turno di campionato. La compagine blaugrana cala il ‘tris’ al Valladolid, rifacendosi dopo il pareggio per 2-2 nella scorsa partita contro il Valencia. Quest’ultimo, invece, esce sconfitto dal match contro il Siviglia, rimanendo fermo al tredicesimo posto e alimentando ancor di più una situazione interna allo spogliatoio già non semplice. La franchigia allenata da Lopetegui fa dunque un balzo in avanti in. classifica, portandosi a 23 punti e iscrivendosi di diritto alle squadre in lotta per i primi piazzamenti europei.

Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Elche-Osasuna 2-2; Valencia-Siviglia 0-1; Real Sociedad-Atletico Madrid 0-2; Huesca-Levante 1-1; Villarreal-Athletic Bilbao 1-1; Valladolid-Barcellona 0-3;

CLASSIFICA

Atletico Madrid 32 pt.

Real Madrid 29 pt.

Real Sociedad 26 pt.

Villareal 26 pt.

Barcellona 24 pt.

Siviglia 23 pt.

Granada 21 pt.

Celta Vigo 19 pt.

Athletic Bilbao 18 pt.

Cadice 18 pt.

Getafe 16 pt.

Real Betis 16 pt.

Valencia 15 pt.

Levante 15 pt.

Eibar 15 pt.

Elche 15 pt.

Alaves 14 pt.

Valladolid 14 pt.

Osasuna 12 pt.

Huesca 12 pt.