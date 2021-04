Barcellona, incredibile Griezmann: è papà per la terza volta, ma i figli sono nati tutti lo stesso giorno

I figli di Antonine Griezmann sono nati tutti l’8 aprile.

Il momento della nascita di un bambino è difficilmente paragonabile ad altri eventi nella vita. La gioia che un tale accadimento genera nei genitori è massima, con la quotidianità che si stravolge in positivo e viene incentrata quasi nella sua totalità sul bambino appena nato. Alle volte, però, anche momenti come questi possono avere un lato comico e alquanto curioso. È il caso di Griezmann, diventato per la terza volta papà in seguito alla nascita di Alba, venuta al mondo nel corso della giornata odierna.

L’aspetto curioso di questo fantastico evento è che si tratta della terza volta che il francese diventa padre l’8 aprile. Gli altri due figli del Piccolo Diavolo, infatti, sono nati proprio nel medesimo giorno. Prima Mià – l’8 aprile 2016 -, dopo Amaro – 8 aprile 2019 – e adesso la piccola Alba. Una spettacolare coincidenza che fa ulteriormente sorridere l’asso transalpino del Barcellona, che dopo aver annunciato tramite i suoi canali social la nascita della sua terza figlia si potrà finalmente godere questo fantastico giorno.

