Barcellona, Bartomeu: “Stare a casa è un obbligo, dobbiamo combattere il Coronavirus”

Continua l’emergenza per la diffusione del Coronavirus.

Il COVID-19 ha costretto l’Europa e tutto il resto del mondo a prendere misure di sicurezza straordinarie, al fine di limitare il contagio e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Per limitare l’assembramento di persone i vari campionati in giro per il globo hanno deciso di sospendere tutte le competizioni, prendendo l’esempio dell’Italia e della Serie A, primo campionato a fermarsi fino a data da destinarsi.

Subito dopo l’Italia è stata la Spagna a prendere una decisione così importante, sospendendo la Liga per evitare di contagiare altri giocatori: vi sono infatti due calciatori del Valencia che sono attualmente risultati positivi al tampone per il Coronavirus.

A commentare la situazione che sta vivendo la Spagna e il calcio spagnolo è intervenuto il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, che ha pubblicato una lettera aperta per esprimere la posizione istituzionale del club. Questo il testo integrale: “Stare a casa non è un’opzione, è un obbligo. Voglio rivolgermi a tutta la famiglia Barça per inviare, a nome del club, un messaggio di serenità, fiducia e, soprattutto, responsabilità di fronte alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. È evidente che questa emergenza vada decisamente oltre il nostro campo di azione. Tuttavia, consapevoli che saremo in grado di superare questa crisi solo con tutti gli sforzi, individuali e collettivi, fin dal primo momento ci siamo resi disponibili alle autorità sanitarie per rispettare e far rispettare tutte le indicazioni, raccomandazioni e ordini che ci hanno inviato, per combattere il contagio da questo virus. Pertanto, allo scopo di garantire la salute dei nostri membri, sostenitori, atleti e club e di tutte le loro famiglie, abbiamo seguito subito tutte le misure e abbiamo attivato tutti i protocolli necessari. Si tratta di proteggere e preservare la salute delle persone“.