Barcellona, Bartomeu saluta Suarez: “Luis leggenda blaugrana, voglio sottolineare una cosa”

Luis Suarez lascia il Barcellona dopo sei stagioni vissute da protagonista.

Atletico Madrid, ufficiale Luis Suarez: l’attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei stagioni

Nella giornata odierna il centravanti uruguaiano è intervenuto in conferenza stampa durante la quale ha salutato, in lacrime, i suoi vecchi tifosi e mandato un profondo in bocca al lupo agli ormai ex compagni. Sull’addio del sudamericano si è espresso anche il presidente blaugrana, Josep Bartomeu, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Barcellona, la conferenza d’addio di Suarez: “Su di me dette cose non vere, vado via a testa alta”

“È un giorno speciale. Luis è una leggenda del nostro club, con 13 titoli e il traguardo di essere il terzo marcatore della storia del club. Lo ringraziamo infinitamente per ciò che ha dato. Luis ha scommesso con forza sul Barça e io voglio sottolineare ancora una volta il suo carattere e la sua qualità sul campo. A nome di tutti i tifosi del mondo ti dico grazie. Per te e per la tua famiglia il Barça sarà sempre casa. Spero possa avere la sua partita di addio al Camp Nou”.