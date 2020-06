Barcellona-Atletico Madrid, Setien: “Sempre difficile giocare contro i concholeros. Messi? Le sue condizioni”

Il Barcellona si prepara per il rush finale.

I blaugrana, secondi in classifica alle spalle del Real Madrid, vogliono riprendersi il primo posto e per farlo dovranno affrontare un’avversario ostico come l’Atletico Madrid. Alla vigilia del big match valevole per la trentatreesima giornata di Liga, il tecnico Quique Setien ha ha fatto il punto della situazione della compagine catalana in conferenza stampa:

“Le partite contro l’Atletico sono difficili. Sono una grande squadra con un’identità precisa. Ma le partite che verranno, come le precedenti, saranno importanti. E’ vero che tutto può succedere ma il margine è minore. Il dosaggio di Messi? Non è più difficile. E’ vero che ci sono sempre controversie. Nella vita ognuno ha il suo modo di vedere le cose. E’ normale che ci siano controversie. Non era nemmeno facile al momento. l’idea comune è quella che conta. E’ qualcosa di naturale. La comunicazione è buona e sono domande precise alle quali non do alcuna importanza“.

