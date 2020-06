Stoccarda, l’ironia di Mario Gomez: “Ritiro? Tratto con Real Madrid e Barcellona”

Mario Gomez ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

L’attaccante tedesco classe ’85 nella sua ultima stagione ha indossato la maglia dello Stoccarda con cui ha ottenuto la promozione in Bundesliga proprio nella giornata di domenica. Il possente centravanti nel corso della sua lunga carriera ha vestito una gran moltitudine di maglie tra le quali figurano i nomi di Bayern Monaco (campione di Germania nel 2013), Fiorentina, Besiktas e Wolfsburg. Il bomber di origini brasiliane ha totalizzato negli anni qualcosa come 284 reti in 544 gare da professionista, ma adesso ha deciso di staccare la spina come confermano le sue dichiarazioni.

“Sono in trattativa con Real e Barça (ride ndr), se non si concludono positivamente allora andrò in pensione. Promozione Stoccarda? Avevo le lacrime agli occhi, ma sono consapevole di aver adempiuto alla mia missione e di aver lasciato il club dove merita”.