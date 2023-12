Barcellona-Atletico Madrid, probabili formazioni: Ter Stegen c’è, Morata dal 1′

E' tutto pronto per il big-match della quindicesima giornata di Liga, in programma al "Camp Nou" alle ore 21:00.

Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, Barcellona e Atletico Madrid si sfideranno nel big-match della quindicesima giornata di Liga. Alle ore 21:00, al "Camp Nou", le due compagini proveranno a conquistare l'intera posta in palio al fine di non perdere ulteriore terreno rispetto al Real Madrid, reduce dalla vittoria conquistata ieri per 2-0 ai danni del Granada.

I Blaugrana hanno bisogno dei tre punti per rincorrere proprio i Blancos, attualmente in vetta alla classifica a quota trentacinque punti. La squadra di Xavi si trova a quattro lunghezze di distanza, a pari merito con i Colchoneros, che hanno disputato però una gara in meno. Trentuno i punti ottenuti fin qui dalle due compagini. Uno score frutto di dieci vittorie, un pareggio e due sconfitte per quanto concerne l'Atletico Madrid, con trenta gol all'attivo e dodici reti subite in tredici partite. Mentre il Barça ha ottenuto nove successi in quattordici gare, quattro pareggi ed un ko; ventisette le reti messe a segno, quattordici i gol incassati.

Se i padroni di casa in campionato sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo del Rayo Vallecano, l’Atletico Madrid viene da due vittorie interne consecutive, rispettivamente contro il Villarreal per 3-1 ed il Maiorca per 1-0. Intanto, l'ultimo precedente tra Barcellona e Atletico Madrid risale al 23 aprile 2023. Il match di ritorno dello scorso campionato finì 1-0 al "Camp Nou", alla luce del gol siglato da Ferran Torres.

Al cospetto della formazione guidata da Xavi, Diego Simeone non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Reinildo Mandava, Vitolo, Thomas Lemar e Memphis Depay. Il Barcellona ha recuperato, invece, Marc-André ter Stegen, mentre Gavi rimarrà fuori per diversi mesi a causa della rottura del legamento crociato. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Kounde, Martinez, Cancelo; De Jong, Gundogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

DOVE VEDERE BARCELLONA-ATLETICO MADRID IN TV — La sfida Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv di ultima generazione, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.