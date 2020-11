Atletico Madrid, Torreira positivo al tampone: salterà la sfida contro il Barcellona

“Seguendo il protocollo, Lucas Torreira è stato sottoposto a un tampone al suo arrivo a Madrid dopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultato positivo al covid-19.”.

Questo il comunicato diffuso dall’Atletico Madrid a seguito della notizia relativa alla positività di Lucas Torreira, rientrato nel capoluogo spagnolo dopo gli impegni con la Nazionale.

“Il giocatore non ha sintomi – prosegue la nota – ed è attualmente in isolamento, rispettando i protocolli delle autorità sanitarie.”. Si tratta dell’ottavo giocatore dell’Uruguay risultato positivo. Una notizia pesantissima per l’Atletico: costretto a fare i conti non più solo con l’assenza di Luis Suarez, ma anche con quella di Torreira, in occasione del big match contro il Barcellona.

