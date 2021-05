Atletico Madrid, Suarez si rilancia: “Il Barcellona mi ha girato le spalle. Devo ringraziare Simeone”

L’Atletico Madrid ha vinto la Liga.

Calciomercato Atletico Madrid, Cerezo: “Griezmann? Spero torni. Tutto sul futuro di Joao Felix”

La squadra di Simeone ha portato a casa un campionato emozionante, incerto fino all’ultima giornata, che ha rischiato incredibilmente di perdere dopo aver avuto anche dodici punti di vantaggio. Uno dei perni di questo successo è senza dubbio Luis Suarez, scaricato un anno fa dal Barcellona, Simeone lo ha accolto a braccia aperte, rendendolo un pilastro nella corsa al titolo. Proprio il pistolero al termine del match è stato intervistato da Movistar e ha espresso tutta la sua commozione per l’obiettivo raggiunto.

Atletico Madrid, Cerezo: “Superlega? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo”

Suarez ammette di essere rimasto male quando il Barcellona alla fine della scorsa stagione lo ha mandato via, ma ora è contento per la stagione disputata: “Il Barcellona non mi ha valorizzato, mi ha sottovalutato e alla fine ha deciso di cedermi. L’Atletico Madrid mi ha aperto le porte e mi ha dato un’altra possibilità, sarò sempre grato a questo club per la fiducia che ha avuto in me”.

VIDEO Valladolid-Atletico Madrid, Simeone carica i suoi: “Domani sarà una finale”