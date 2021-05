Atletico Madrid, Simeone festeggia il titolo: “Emozione unica. Suarez? Di un’altra categoria”

L’Atletico Madrid è campione di Spagna.

Calciomercato Atletico Madrid, Cerezo: “Griezmann? Spero torni. Tutto sul futuro di Joao Felix”

A 7 anni dall’ultima volta i colchoneros tornano sul tetto della Liga, mostrando ancora una volta le grandi capacità del condottiero Diego Simeone, che ha saputo unire e tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. L’ex centrocampista dell’Inter al termine del match contro il Real Valladolid -vinto in rimonta per 1-2- ha parlato in conferenza stampa mostrando la grande felicità per l’obiettivo raggiunto.

La situazione mondiale in questo periodo non è delle migliori, Simeone ci tiene a mandare un messaggio ai tanti tifosi in difficoltà: “La prima sensazione è che è così difficile: con amici che sono andati via, con tifosi dell’Atletico che non ci sono più. Il fatto che siamo diventati campioni in questa stagione dà un gusto diverso. Abbiamo centrato i nostri obiettivi: era l’anno migliore per vincere il campionato. Fra poco ci abbracceremo anche con i tifosi: dispiace che non siano qua”.

Atletico Madrid, Cerezo: “Superlega? Soluzione per il calcio. Ci sarebbe entusiasmo”

Il Cholo è grato a tutta la squadra, ma spende parole al miele in particolare per Angel Correa e Luis Suarez: “Da un sacco di tempo dico ad Angel: ‘Perché non fai un gol di punta?’. È un gol da calcio a cinque perché non dai tempo al portiere di reagire. Ha fatto una stagione straordinaria: è arrivato in nazionale stabilmente e se lo merita perché ha lavorato e ha saputo soffrire. Nel quotidiano ha sempre mostrato umiltà. Per quanto riguarda Luis, è semplicemente Suarez, non bisogna dire altro”.