Atletico Madrid, Saul: “Contenti di tornare in campo. Voci di mercato? Il mio pensiero”

Manca poco al ritorno della Liga.

Saul Niguez, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di A Diario in merito alla ripresa degli allenamenti e della massima serie spagnola: “Siamo contenti di tornare a giocare, le partite di allenamento non sono come quelle ufficiali. Il nostro obiettivo è conquistare un posto in Champions League. Non sono ancora al 100%, soffro un po’ nel breve ma ho una buona resistenza. Giocheremo 11 partite in un mese, avremo bisogno dell’apporto di tutta la rosa e ne trarremo vantaggio perché abbiamo una squadra molto competitiva. La Bundesliga? Si vede la differenza nel ritmo partita, non ha niente a che vedere con quello che ci mostravano tre mesi fa. Non sono ancora riusciti a ritrovare quei ritmi e questo mi stupisce“.

Chiosa finale sulla voci di mercato che lo vedono protagonista: “Vedo tante cose sui social e sui giornali, ma non ho avuto contatti. Sono concentrato sul finale di stagione, ho un contratto lungo, che ho firmato perché voglio restare all’Atletico. Questa è casa mia, spero di vincere la Champions“.

