Atletico Madrid, Morata: “Felice ai colchoneros. Dobbiamo lottare per tutti i titoli”

L'Atletico Madrid sta vivendo un ottimo inizio di stagione. La formazione del Cholo Simeone si trova al quarto posto a cinque punti dai cugini del Real Madrid primo in classifica ma con una gara in meno. Secondo migliore attacco e secondo migliore attacco rendono la squadra di Madrid una seria pretendente alla vittoria del campionato nonostante le più quotate Barcellona e proprio i Blancos. Anche in Champions League un buon inizio con i colchoneros in prima posizione insieme alla Lazio di Maurizio Sarri. Proprio un attaccante dell'Atletico e della nazionale spagnola, ovvero Alvaro Morata, anche ex Juventus, ha parlato a margine di un torneo di golf di beneficenza della sua fondazione. L'ex Juventus ha parlato anche del suo futuro: "È impossibile dire se resterò a vita all'Atletico Madrid. In estate mi avevano "venduto" ad otto squadre diverse, eppure oggi sono ancora qui. Sono molto felice e l'ho detto tante volte, possiamo fare una grande stagione, lo spero e abbiamo molta fiducia".