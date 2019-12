Atletico Madrid, Joao Felix: “Sto vivendo un grande momento, vi svelo il mio sogno. CR7? Un idolo”

Joao Felix racconta la sua ancor giovane carriera.

Milan, Ibrahimovic confessa: “Idolo? Solo un giocatore non mi faceva staccare gli occhi dalla TV”

Il talento portoghese in forza all’Atletico Madrid, eletto recentemente miglior giovane dell’anno ai Globe Soccer Awards, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il campioncino ex-Benfica ha sempre ammirato Cristiano Ronaldo e confessato come CR7 sia stato un esempio per la sua vita.

Juventus, il messaggio di Perin: “Lascio una delle squadre più forti al mondo, non ho alcun rimpianto”

“È un momento importante per me e per la mia famiglia. Era un trofeo che volevo vincere, e l’ho vinto. È stato un grande anno, la stagione al Benfica è stata pazzesca e anche il trasferimento all’Atletico è stato incredibile. Sono davvero felice ora. È chiaro che ogni giocatore vuole vincere il Pallone d’Oro. Ho vinto il Golden Boy e ora voglio lavorare per crescere. Cristiano Ronaldo? È un idolo. Come lo è per tutti bambini. È un esempio di professionalità e capacità incredibili. Un punto di riferimento per tutti noi”.

VIDEO Lazio, Acerbi non molla: corsa e affondi, l’allenamento è duro! Il difensore biancoceleste ha un obiettivo…