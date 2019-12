Atletico Madrid, Joao Felix: “Pagato 126 milioni? Quando è successo ho pensato…”

Un acquisto rimasto nella storia.

Nella passata stagione trascorsa con la maglia del Benfica, Joao Felix ha messo in mostra tutto il suo talento attirando l’attenzione dei top club europei, che in estate si sono dati battaglia per acquistare il suo cartellino: a vincere l’asta è stato infine l’Atletico Madrid, che ha versato la stratosferica cifra di 126 milioni per portare il talento portoghese in Spagna.

Juventus, senti Joao Felix: “CR7 il mio idolo, mi piacerebbe giocare con lui. In Nazionale…”

Nella prima parte dell’anno Joao Felix non è riuscito ancora ad incidere in modo significativo, collezionando soltanto quattro gol diciotto gare tra la Liga e la Champions League. Intervenuto ai microfoni di A Bola, il classe ’99 ha commentato così la cifra con la quale è stato acquistato: “Dopo aver firmato ho pensato: ‘Cavolo, sono costato 126 milioni di euro!’ Il prezzo in ogni caso non mi pesa, mi concentro solamente sul campo. Sto lavorando per avere più benzina in corpo. Appena il pallone si deciderà a entrare, poi i gol arriveranno uno dopo l’altro. Ne sono convinto, tutti i miei sacrifici saranno utili“.