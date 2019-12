Juventus, senti Joao Felix: “CR7 il mio idolo, mi piacerebbe giocare con lui. In Nazionale…”

Joao Felix è stato eletto Golden Boy del 2019.

L’ala dell’Atletico Madrid, questa sera, ha ricevuto il premio per il miglior calciatore Under 21 a militare in Europa. L’ennesima soddisfazione per il ventenne portoghese, che l’anno scorso ha brillato con la maglia del Benfica -convincendo il club di Enrique Cerezo a spendere ben 126 milioni per aggiudicarsi il suo cartellino – e che in questa stagione con i Colchoneros ha già collezionato 17 presenze e 4 reti, tra Liga e Champions League.

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti nel corso della cerimonia di premiazione, Joao Felix, visibilmente emozionato, ha commentato l’onorificenza: “Dedico questo premio alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra e anche a quelli del Benfica”, ha detto. E a proposito, invece, di un eventuale futuro alla Juventus, come De Ligt, Golden Boy della scorsa edizione: “Nessuno lo sa – ha aggiunto – certo che mi piacerebbe giocare con Ronaldo anche in un club. È sempre molto carino nei miei confronti. Mi fa molti complimenti e mi sta vicino. È sempre stato un mio idolo, adesso in Nazionale dividere lo spogliatoio con lui è fantastico”.

