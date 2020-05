Atletico Madrid, guai per Simeone: si ferma Joao Felix, il portoghese rischia la Champions

Guai per Joao Felix.

L’attaccante portoghese dell’Atletico Madrid sarà costretto a saltare la parte finale della stagione di Liga che riprenderà, come confermato dal premier spagnolo, nella settimana dell’8 giugno. Il giovanissimo e talentuoso centravanti lusitano, arrivato ai Colchoneros dal Benfica, ha riportato una «distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro».

Il club guidato da Diego Pablo Simeone rischia dunque di perdere una delle sue pedine più importanti che in questo campionato ha già disputato 28 partite e realizzato 6 reti. Un bottino non troppo corposo a causa proprio di alcuni guai fisici che lo avevano tenuto fermo per alcune settimane, adesso si attendono gli esami di conferma per capire se Joao Felix ci sarà per i quarti di finale di Champions League di agosto.