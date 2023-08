Atletico Madrid-Granada, le probabili formazioni: Simeone punta su Koke. C’è Callejon

Nella passata stagione l'Atletico Madrid è arrivato terzo in Liga Santander ed ha totalizzato 77 punti, uno in meno del Real Madrid di Ancelotti secondo. Per quanto concerne la Champions League, la squadra guidata da Simeone venne eliminata ai gironi, dopo esser arrivata ultima in un raggruppamento formato da: Leverkusen, Club Brugge e Porto. In Copa del Rey, invece, il semaforo rosso è apparso ai quarti di finale, nel sempre emozionante derby con il club del patron Florentino Perez. El Cholo - figura cardine del mondo Atleti - oggi è in scadenza di contratto a giugno 2024 e questa stagione potrebbe essere l'ultima in biancorosso. Non sfigurare alla prima con il Granada può essere un passo verso l'inizio di una grande stagione.