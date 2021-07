Atletico Madrid, De Paul: “Simeone il top. Tifosi? Ho un messaggio per loro”

Rodrigo de Paul parla da calciatore dei Colchoneros. L'attaccante argentino, ex Udinese e fresco vincitore della Copa America con la Nazionale Argentina, al fianco di Lionel Messi, è stato oggi ospite del Canale Ufficiale del club madrileno

Rodrigo de Paul parla da calciatore dei Colchoneros. L'attaccante argentino, ex Udinese e fresco vincitore della Copa America con la Nazionale Argentina , al fianco di Lionel Messi , è stato oggi ospite del Canale Ufficiale del club madrileno. Dopo il suo approdo in Spagna con la maglia dell' Atltético Madrid - attuale campione in carica della Liga , De Paul ha raccontato il suo impatto con l'ambiente calcistico nella capitale spagnola, il suo approccio col calcio di Diego Simeone , lanciando anche un messaggio ai sostenitori biancorossi.

SULL'ATLETICO MADRID - "È un grande club, ma con persone che ti fanno sentire come in una famiglia. Questo era il mio sogno, uno dei miei sogni. Ora voglio scrivere una pagina di questo club che mi ha aperto la porta. Il gruppo mi ha accolto molto bene e io ho cercato di adattarmi alla squadra".

SUL SUCCESSO IN COPA AMERICA - "È stato importante, non ci riuscivamo da 28 anni. Ora voglio vivere questa esperienza anche con l'Atlético vincendo con questa squadra".

SUL "WANDA METROPOLITANO" - "Mi piacerebbe vedere lo stadio pieno di tifosi che esultano per un gol e spingono la squadra. Nel calcio i tifosi sono per noi una parte importante. In questi giorni le dimostrazioni di affetto sono state esagerate, mi avevano detto dell'amore dei tifosi per il club, ma è stata una sorpresa".