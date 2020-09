Atlatico Madrid, tegola Diego Simeone: il tecnico del club spagnolo positivo al Coronavirus. I dettagli

Tegola in casa Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone, ex centrocampista di Lazio ed Inter, è risultato positivo al Covid-19.

Il tecnico dei Colchoneros sarebbe totalmente asintomatico ed in isolamento fiduciario preso la propria abitazione e starebbe già adempiendo alla quarantena come da protocollo sanitario anti Coronavirus. La notizia è stata diffusa dal club spagnolo con una nota sul proprio sito ufficiale, di seguito il comunicato in questione.

“La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliario sono stati sottoposti venerdì ai test PCR appena rientrati dalla concentrazione di Los Angeles de San Rafael dopo aver rilevato un membro positivo nei precedenti test effettuati. L’analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che il nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, è risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente il nostro allenatore non presenta alcun sintomo ed è a casa sua isolato e sta adempiendo alla corrispondente quarantena dopo essersi concentrato con la squadra da lunedì scorso”.

Davvero un brutta notizia per il Cholo, che sarà costretto inizialmente a guidare la sua squadra a distanza in prossimità dell’avvio della stagione in Liga spagnola.

