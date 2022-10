Kilmarnock, guai per l’ex Palermo Lafferty: 10 turni di stop per un video su TikTok

Guai per l'ex rosanero. Un video pubblicato su TikTok è costato carissimo a Kyle Lafferty, attaccante del Kilmarnock che in Italia cha vestito le maglie di Palermo e Reggina. La Federcalcio scozzese ha infatti squalificato l'attaccante classe 1987 per dieci giornate, per aver utilizzato espressioni definite "settarie". L'attaccante dell'Irlanda del Nord avrebbe avuto un atteggiamento offensivo nei confronti di un tifoso incontrato in un bar il mese scorso. Preso atto della gravità dell'accaduto, il club scozzese ha accettato la sanzione inflitta dalla federazione, che escluderà Lafferty fino al 14 gennaio 2022, giorno in cui il Kilmarnock sfiderà il Celtic nel match valido per la semifinale della Coppa di Scozia all'Hampden Park.