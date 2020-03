Juventus, il ricordo di Giovinco: “CR7 un bene per il calcio italiano, ho voglia di tornare in Serie A”

Sebastian Giovinco ripercorre le tappe della propria carriera soffermandosi sulla sua avventura alla Juventus.

La “Formica Atomica“, ai microfoni della redazione di “Cronache di Spogliatoio”, ha ricordato la sua prima apparizione con la maglia bianconera e si è anche sbilanciato sulla possibilità di ritornare in Italia. Il calciatore classe ’87 attualmente gioca con la maglia dell’Al-Hilal dopo una lunga esperienza in MLS con la maglia del Toronto.

“La prima partita è stata un’amichevole in Belgio con il numero 43. Un’emozione grande. Era quasi impossibile dire: ‘Posso fare una partita con Trezeguet, Del Piero e Nedved’. Negli anni ero accanto a Trezeguet, Camoranesi e Marchisio nello spogliatoio. Mi ricordo che con Tare invece di 9,15 metri dalla barriera contavamo 8 metri. Questo lo facevamo sempre. Dipende molto dal tipo di calcio che hai: Del Piero lo ha diverso da Pirlo, Pirlo da Juninho. Devi allenarlo e cercare di migliorarlo. Penso che tutti calcino in maniera differente. Quello che mi viene meglio è calciare sopra la barriera. Inutile dire Pogba, Vidal e Pirlo. Uno simile a me, e lo dico anche per la persona, è Tevez: mi ha impressionato più di tutti. Si era creato qualcosa di bello anche fuori dal campo. CR7? Una sorpresa per tutti il suo passaggio alla Juventus. Sono convinto che sia stato davvero un bene per il calcio italiano. Tornare in Italia e Nazionale? La voglia c’è, voglio chiudere il cerchio in Italia. Però ora come ora sono contento qui, ho già vinto qualcosa in Arabia e sono felice. L’unico modo che ho è tornare in Italia. Fare qualcosa di veramente grande lì mi permetterebbe di tornare in lizza. La Nazionale sta attraversando un momento buono, si è trovata un’identità ed è una bella squadra da vedere”.