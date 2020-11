Juventus, Fabio Coentrao incorona CR7: “Ronaldo è nato per essere il migliore, ho un sogno nel cassetto”

Fabio Coentrao tesse le lodi del suo connazionale Cristiano Ronaldo.

Il terzino mancino è tornato in Portogallo dopo le esperienze vissute con le maglie di Real Madrid e Monaco, adesso il calciatore lusitano gioca per il Rio Ave dove è tornato a distanza di un anno e qualche mese dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il biondo laterale sinistro, mai esploso veramente nonostante le grandi qualità soprattutto offensive, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo ‘O Jogo’ in merito al suo rapporto con CR7.

“Dico spesso che vorrei che tutti avessero l’opportunità di lavorare con lui per vedere che atleta è. È un mostro, un grande amico e una persona eccellente. È nato con un talento puro e lavora tanto per essere il migliore al mondo”.