Ischia, il ritorno di Brienza: l’ex Bari e Palermo di nuovo in campo a 43 anni

Chi non ricorda il talento cristallino di FrancoBrienza? Il fantasista che negli anni 2000 incantava la SerieA a suon di gol e giocate d'alta scuola con le maglie di Siena, Palermo e Reggina. Dopo l'ultima stagione agonistica in SerieD con il Bari(2019) che aveva segnato il suo ritiro dal calcio giocato, l'ex rosanero ha scelto di rimettersi gli scarpini e vestire la maglia dell'Ischia per aiutare la squadra isolana che vuole centrare la promozione in Serie D. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa è stato Pino Taglialatela, ex portiere di Palermo e Napoli ed attuale presidente della società isolana: "Siamo molto contenti, Brienza è un grande giocatore ed un grande professionista che, prima di accettare la nostra proposta di tornare a giocare, ha voluto effettuare diversi test per capire il suo stato di forma. Oggi è pronto e può scendere in campo e noi vogliamo che ci aiuti a crescere i nostri giovani calciatori, che sia una chioccia ed un esempio per loro e che giochi come sa senza alcuna pressione. Siamo partiti per fare un buon campionato ed i nostri obiettivi non cambiano". La squadra campana ha appena vinto il derby contro il Real Forio giocato allo Stadio Salvatore Calise, ritrovando i tre punti e la vetta della classifica. A Bari addirittura, nel quartiere di Poggiofranco, è stato fatto qualcosa che raramente capita.